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Galatasaray, Samsun'a geldi

Galatasaray, Samsun\'a geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maç için Samsun'a geldi. Takım, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde konaklayacak.

01.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

Galatasaray kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımı, havalimanı çıkışında Galatasaray taraftarları tezahüratlarla karşıladı. Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.

Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yılport Samsunpor-Galatasaray maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kaynak: AA

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