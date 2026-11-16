Galatasaray Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak - Son Dakika
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Galatasaray Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak

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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın RAMS Park zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Kulüp, destekleri için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetimine teşekkür etti.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'la oynayacağı müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stat zemininde çalışma yapılacağı belirtilerek, "21 Kasım Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır." denildi.

Açıklamada, "Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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