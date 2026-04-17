Galatasaray Seçim Tarihlerini Duyurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Seçim Tarihlerini Duyurdu

17.04.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, başkanlık seçimlerinin 16 Mayıs'ta başlayacağını, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 23 Mayıs'ta tekrar yapılacağını açıkladı.

GALATASARAY, 23 Mayıs Cumartesi günü olağan seçim toplantısının yapılacağını duyurdu.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin b tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 16 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını duyurdu. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan yapılacak.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI" 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10: 00' da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Seçim Tarihlerini Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:51:45. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Seçim Tarihlerini Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.