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Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Nottingham Forest\'ta forma giyen Serge Aurier ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Fildişi Sahilli sağ bek oyuncusu Serge Aurier ile transfer anlaşması yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 12 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı. Aurier daha önce Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham ve Villarreal'de de forma giymişti.

01.02.2024 12:48
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Galatasaray, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Fildişi Sahilli sağ bek oyuncusu Serge Aurier ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman temsilcisi Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bek pozisyonuna transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen sağ bek Serge Aurier'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 12, İngiltere Lig Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 13 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcu kariyerinde daha önce Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham ve Villarreal'de top koşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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