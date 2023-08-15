Ramos transferinde son düzlük! Dünyaca ünlü stoper taleplerini Galatasaray'a iletti - Son Dakika
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Ramos transferinde son düzlük! Dünyaca ünlü stoper taleplerini Galatasaray'a iletti

Son Güncelleme: 15.08.2023 15:57

Galatasaray, 37 yaşındaki savunmacı Sergio Ramos ile 1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. İspanyol stoper ise 2+1 yıllık kontrat, 5-6 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası talep ediyor.

Galatasaray, Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, 1 yıllık sözleşme imzalamak istediği 37 yaşındaki savunmacı 2+1 yıllık kontrat istiyor. İspanyol savunmacı ayrıca maaş talebini de Galatasaray cephesine bildirdi.

5-6 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Sergio Ramos, Galatasaray'dan 2+1 yıllık sözleşme ve 5-6 milyon euro maaş istedi. İspanyol savunmacı ayrıca 2.5 milyon euro da imza parası istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZUNU KULLANIYORLAR

Suudi Arabistan takımlarının da peşinde olduğu Ramos için Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıyor. İspanyol savunmacıya Avrupa'da oynama imkanı tanıyacak olan sarı-kırmızılılar, serbest statüde olan Ramos ile görüşmelerini sürdürüyor.

Dev transferde son düzlük! İşte Ramos'un Galatasaray'dan talepleri
Dev transferde son düzlük! İşte Ramos'un Galatasaray'dan talepleri
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Sergio Ramos, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramos transferinde son düzlük! Dünyaca ünlü stoper taleplerini Galatasaray'a iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramos transferinde son düzlük! Dünyaca ünlü stoper taleplerini Galatasaray'a iletti - Son Dakika
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