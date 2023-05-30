Galatasaray servete bir adım uzakta! İşte Süper Lig şampiyonunun kasasına koyacağı para

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Süper Lig'de kader günü geldi. Saat 20.00'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, mücadeleyi yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılıları, 23. şampiyonluğa ulaşması durumunda dev bir gelir bekliyor.

198 MİLYON LİRALIK GELİR

22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşırsa 198 milyon liralık geliri kasasına koyacak. 25 galibiyet ve 5 beraberliği bulanan Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'yi de yenmesi durumunda 33.4 milyonluk galibiyet, 2.3 milyon liralık beraberlik ödülünü kazanırken, geçmişteki her şampiyonluk için 2.86 milyon lirayı kasasına koyacak.

23. ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIM

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek, VAR'da ise Alper Ulusoy olacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek.