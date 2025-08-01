Galatasaray Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.
Galatasaray, yarın 18.30'da yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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