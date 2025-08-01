Galatasaray Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

İtalyan ekibi Napoli'den bonservisi alınan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, transferinin ardından ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.