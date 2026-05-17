Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek sezonu kapattı

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı.

Son hafta müsabakasına şampiyonluğu garantileyerek çıkan sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılara konuk oldu.

Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında Noa Lang ve Leroy Sane ile girdiği pozisyonlardan gol çıkartamadı. Lacivert-beyazlılar, dengeli geçen ilk yarıyı Adrian Benedyczak'ın 27. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, bu sezonki 5. yenilgisini yaşadı. Ligde 24 galibiyet ve 5 beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 77 puanla şampiyonluk ipini önde göğüsledi.

Kasımpaşa, ligde kaldı

Lacivert-beyazlı ekip, son hafta aldığı galibiyetle Süper Lig'e tutundu.

Son haftaya 32 puanla 14. sırada giren Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Galatasaray müsabakasından 1 puan alması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan ligde kalacaktı.

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden rakibini 1-0 yenen Kasımpaşa, puanını 35'e çıkartarak işini şansa bırakmadı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından lacivert-beyazlı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Sane'nin şutu direğe takıldı

Galatasaray, Alman yıldızı Leroy Sane ile gole çok yaklaşsa da direği geçemedi.

Mücadelenin 38. dakikada Kaan Ayhan'ın ara pasında topla buluşan Sane, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına dönerken sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakalama şansını kullanamadı.

Ada ve Can ilk kez ligde forma giydi

Galatasaray'ın genç futbolcuları Ada Yüzgeç ile Can Armando Güner, ilk kez bir Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

Altyapıdan yetişen ve bu sezon 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında süre bulan Ada, 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi. Ara transferde kadroya katılan 1 Türkiye Kupası müsabakasında forma şansı bulan Can ise 90+3. dakikada Leroy Sane'nin yerine maça dahil oldu.

İki futbolcu da sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig heyecanını yaşadı.

Bütün mağlubiyetleri deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 5 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 5. kez yenildi. Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16. kez topu ağlarından çıkardı.

Dış sahada Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor'a yenilen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla son 7 dış saha müsabakasının 4'ünü kaybetmiş oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa'ya 7 maç sonra kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu müsabakaya kadar rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan "Cimbom" rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Benedyczak, golleriyle takımını ligde tuttu

Kasımpaşa'nın ara transferde kadrosuna kattığı Adrian Benedyczak, yarım sezonda 10 gol atarak takımının ligde kalmasında başrolü oynadı.

Ara transferde İtalya'nın Parma takımından kiralanan Polonyalı santrfor, Galatasaray müsabakasına kadar 13 Süper Lig müsabakasında 9 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ağlarını 27. dakikadaki golle sarsan Benedyczak, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.