Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
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