VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Galatasaray'dan TFF'ye olay çağrı - Son Dakika
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VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Galatasaray'dan TFF'ye olay çağrı

03.01.2023 21:44

Galatasaray, Sivasspor maçına ait VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra sessizliğini bozdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutumunu sadece Galatasaray'a değil diğer 18 kulübe de ayırt etmeden uygulayacağına dair inançla bu sezon oynanan ve oynanacak olan tüm maçların VAR kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'nin Sivasspor- Galatasaray maçında kırmızı-beyazlı ekibin iptal edilen golüne ilişkin VAR kayıtlarını açıklamasının ardından, sarı-kırmızılı kulüp açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

" Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'şeffaflık ilkesi' gereği, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarındaki iki pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bu maçlarda görev alan hakemler ile ilgili değerlendirmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık.

"SADECE BİR POZİSYONUN VAR KAYDINI AÇIKLAMAYIN"

Bunu önemli bir adım olarak görmekle birlikte Türk futbolunda adaleti sağlamak adına yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson'un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde yaşananların sonuca etkisini daha net bir şekilde herkesin görebileceğine inanıyoruz.

"TÜM MAÇLARIN VAR KAYITLARI KAMUOYUNA AÇIKLANSIN"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutumunu sadece Galatasaray'a değil diğer 18 kulübe de ayırt etmeden uygulayacağına dair inançla bu sezon oynanan ve oynanacak olan tüm maçların VAR kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki, sadece Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması bile maçı yöneten orta hakemle ilgili var olan tartışmaların sonlanmasını sağlayacak, bu hafta ve bundan sonra oynanacak karşılaşmalar için adalet arayışımıza ışık tutacaktır.

"BU MÜCADELENİN ARKASINDA DURACAĞIZ"

Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz şeffaflık ve adalet talebine yönelik bu adım için Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür eder, "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!" arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteriz."

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Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Galatasaray'dan TFF'ye olay çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Galatasaray'dan TFF'ye olay çağrı - Son Dakika
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