Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazır

GALATASARAY, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Sivasspor'u konuk edecek.
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