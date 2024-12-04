Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Sivasspor karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. İsmail Jakobs saha çalışmalarına başladı.

04.12.2024 22:38
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan sakatlığı geçen İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken, Kaan Ayhan tedavisinin ardından salonda çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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