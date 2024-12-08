Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 Mağlup Etti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 15'inci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Turgut Doman yönetti. Müsabakanın 15. dakikasında Galatasaray'da Metehan Baltacı, gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Maçın 25. dakikasında Sivasspor'da sahneye çıkan Garry Rodrigues attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'dan Yunus Akgün 32. dakikada bu gole karşılık vererek skoru 1-1'e taşıdı. İlk yarının uzatma dakikalarında Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.
İkinci yarıda gol yollarında arayışlarını sürdüren Galatasaray, 53'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 3-1 öne geçti. Sivasspor mücadelenin son dakikalarında Turaç Böke'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Galatasaray, rakipleri Fenerbahçe ve Samsunspor'un 3 puan kaybettiği haftada hata yapmayarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
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