Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 Yendi

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Trendyol Süper Lig 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

08.12.2024 19:10
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- Trendyol Süper Lig: NG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında Berkan Kutlu penaltı noktasına yakın bir noktadan sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

82. dakikada Özkan Yiğiter'in ortasında ceza sahası içinde bulunan Bekir Turaç Böke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir Turaç Böke düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

NG Sivasspor: Nikolic (Ali Şaşal Vural dk. 46), Radakovic (Bekir Turaç Böke dk. 73), Sonko, Emirhan Başyiğit (Pritchard dk. 58), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis (Özkan Yiğiter dk. 64), Poungouras, Koita, Rodrigues (Diao dk. 73), Manaj

Yedekler: Menig, Camara, Emre Gökay, Ziya Erdal, Turgunboev

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreria (Kerem Demiray dk. 90), Gabriel Sara (Efe Akman dk. 90), Roland Sallai, Dries Mertens (Elias Jelert dk. 64), Yunus Akgün (Michy Batshuayi dk. 74), Victor Osimhen (Elias Victor Nelsson dk. 74)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Hakim Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rodrigues (dk. 25) Bekir Turaç Böke (dk. 90+1) (Sivasspor), Yunus Akgün (dk. 36), Victor Osimhen (dk. 45+6 pen.) Barış Alper Yılmaz (dk. 53) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Metehan Baltacı (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sonko, Koita, Nikolic, Balde, Manaj, Ali Şaşal Vural (Sivasspor), Mertens, Sallai, Michy Batshuayi, Kerem Demirbay (Galatasaray)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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