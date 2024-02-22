Galatasaray, Sparta Prag maçına 3 değişiklikle çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Prag ekibine konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Victor Nelsson ve Derrick Köhn maçın kadrosunda yer almazken, Tete ise yedeğe çekildi. Victor Nelsson Sparta Prag ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı olduğu, Derrick Köhn de UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için kadroda yer almadı.
Sparta Prag ile oynanan rövanş maçında bu üç futbolcunun yerine Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira forma giydi.
Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius görev bekledi.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maçın kadrosunda yer almadı.
Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.
Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.
Sparta Prag'da 4 değişiklik
Sparta Prag ise Galatasaray ile oynadığı ilk maça göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı.
Çekya ekibinde ilk maçta cezalı duruma düşen Matej Rynes, Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic kadroda bulunmazken, Adam Karabec de yedeğe çekildi.
Rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Filip Panak, Tomas Wiesner, Victor Olatunji ve Lukas Haraslin görev yaptı.
Öte yandan Sparta Praglı taraftarlar, maç öncesinde tribünde büyük bir pankart açtı. Kocaman bir aslan figürünün yer aldığı pankartın alt bölümünde İngilizce "Çek aslanı, Türk etine aç." yazısına yer verildi.
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