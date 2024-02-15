Galatasaray, Sparta Prag\'ı 3-2 mağlup etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda kendi evinde ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag’ı 3-2’lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın galibiyet golü, uzatma dakikalarında Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ayağından geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan maçı iki takım da 10 kişi tamamladı.
Galatasaray, elde ettiği galibiyetle birlikte gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.
Galatasaray, 19’uncu dakikada Kerem Demirbay’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla tamamlandı. Ancak ikinci yarının hemen başında 47’nci dakikada Sparta Prag’ın Ekvadorlu futbolcusu Angelo Preciado skoru 1-1’e getiren golü kaydetti.
61’inci dakikada Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens’in attığı şut konuk ekibin savunma oyuncusu Ladislav Krejcí’ye çarptı ve ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle birlikte bir kez daha öne geçti. Gol, Krejcí’nin kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray’ın savunmacılarından Victor Nelsson, gole giden rakibini ceza sahası yayında düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.
10 kişi kalan Galatasaray’ın galibiyet sevinci de çok uzun sürmedi. Sparta Prag, Çek forveti Jan Kuchta’nın kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı ve skor 2-2’ye geldi.
Temposu bir hayli yükselen maçta Matej Ryneš gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.
10’a 10 devam eden maçın uzatma dakikalarında Galatasaray’ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, ceza sahasının dışından çektiği şutla takımını yeniden öne geçirdi.
Başka golün olmadığı maç 3-2’lik Galatasaray galibiyeti ile son buldu.
Galatasaray bu galibiyetle gelecek hafta Prag’da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.
Gelecek hafta Letná Stadyumu’nda oynanacak rövanş maçı TSİ 23.00’te başlayacak.
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