Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Hakim Ziyech ise kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

12.02.2024 21:07
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Koşu ve topa sahip olma idmanlarının ardından çalışma çift kale maçla sona erdi.

Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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