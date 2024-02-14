Spor

- Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu'nda evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölünü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı ve daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde de Sparta Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda rahatlığı bulunan Wilfried Zaha, Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için bugün takıma katılan yeni transfer Serge Aurier ile sakatlığı devam eden Hakim Ziyech yer almadı.