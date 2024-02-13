Galatasaray'ın Sparta Prag maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

13.02.2024 12:36  Güncelleme: 13:40
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

MAÇ 15 ŞUBAT'TA

Büyük heyecana sahne olacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Dev karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü 20:45'te oynanacak.

Türkiye karnesi hiç parlak değil! Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

Alejandro Hernandez'in yönettiği Türk takımlarının maçlarının sonuçları;

24 Ekim 2019

27 Mart 2021

21 Temmuz 2021

  • PSV 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021

Galatasaray\'ın Sparta Prag maçının hakemi belli oldu
Alper Kızıltepe
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