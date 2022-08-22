Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

22.08.2022 22:48
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Galatasaray hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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