Galatasaray, Trabzon deplasmanında - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzon deplasmanında

27.08.2022 09:22
Galatasaray, Trabzon deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Midtsjö forma giyemeyecek

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trabzonspor maçında sahadaki yerini alacak.

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Kaynak: AA

Şenol Güneş, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzon deplasmanında - Son Dakika

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