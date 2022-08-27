Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Kaynak: AA

Şenol Güneş, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Trabzon deplasmanında - Son Dakika

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