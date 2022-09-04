Galatasaray ile Gaziantep FK 7. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Gaziantep FK 7. randevuda

04.09.2022 11:37
Galatasaray ile Gaziantep FK 7. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 6 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez 3 puan aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Galatasaray, yarın saat 21.00'de Nef Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde etti. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik 10 puan topladı.

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 4 müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Bu gollerin ikisi de Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda da kalesinde 1 gol gördü.

Ligdeki 7. randevu

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

Bu sezon evindeki ikinci maç

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Midtsjö bu hafta tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlamıştı.

Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Gaziantep FK 7. randevuda - Son Dakika

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