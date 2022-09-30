Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak

30.09.2022 09:52
Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi.

Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekipte Adana Demirspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligin formda takımlarından Adana Demirspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, 2 yabancı futbolcusundan kural gereği yararlanamayacak.

Üst üste liderle karşılaşıyor

Galatasaray, ligde son 2 maçında liderlik koltuğunda oturan takımlarla oynayacak.

Ligin 7. haftasında liderlik koltuğunda oturan Arabam.com Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi.

Sekizinci haftaya ikinci sırada giren Galatasaray, bu kez de averajla önünde olan Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yunus Akgün, Adana Demirspor'a karşı

Galatasaray'da Yunus Akgün, son 2 sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giyecek.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, etkili performansı nedeniyle bu dönem sarı-kırmızılıların kadrosunda kaldı.

Yunus, mavi-lacivertli formayla geçen sezon Galatasaray'a 2 lig maçında 3 gol attı. Milli futbolcu, bu kez sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı ter dökecek.

Adana Demirspor'da 5 eski Galatasaraylı

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor.

Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu.

Söz konusu oyuncular, yarınki karşılaşmada eski takımlarına karşı üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Son 5 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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