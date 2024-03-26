Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: "(Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin) Taraftarın sahaya girmesi de yanlış, yerde yatan, etkisiz hale getirilmiş taraftarın kafasının tekmelenmesi de yanlış. Herkesin adil bir şekilde yargılanması lazım." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan olaylarla ilgili açıklama - Son Dakika
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenen 'Trisome Oyunları 2024' organizasyonunda yüzme branşında dünya ikincisi ve üçüncüsü olan milli Sporcu Elif Oral'ı tebrik etti. Vali Akbıyık, Elif'in başarısını gururla karşıladıklarını ve kendisinden daha büyük başarılar beklediklerini belirtti.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 21. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Malatyaspor'a 1-0 yenildi. Maçta Hüseyin Öz'ün kendi kalesine attığı gol, Hacılar Erciyesspor'un mağlubiyetini belirledi. Serdar Aslan ve Yunus Öztürk ise kırmızı kart gördü.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartaspor ve amatör kulüplerde forma giyen efsane isimlerle iftarda bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, yeni dönemde spor alanında yapacakları projeleri anlattı.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup maçında Develigücü, sahasında Kangal Termikspor'u 2-0 mağlup etti. Abdulkadir Yıldırım ve İbrahim Şahinkaya'nın attığı gollerle Develigücü galibiyete ulaştı.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Finalde Halkbank-Fenerbahçe Parolapara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
U14 Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosuna Kayserispor'un genç futbolcusu Aras Çelik de davet edildi. Aras Çelik, Kayserispor U15 takımında forma giymekte ve başarılı bir sezon geçirmektedir.
AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek finale çıktı. Karşılaşmayı Gyorgy Grozer 26 sayıyla tamamlarken, bu oyuncuyu 24 sayıyla Efe Mandıracı, 14 sayıyla Burutay Subaşı takip etti. Kupa Voley'de final karşılaşması yarın saat 17.00'de Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu, Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen Trisome Oyunları'nda altın madalyalar kazandı ve dünya rekoru kırdı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırklareli'nde bulunan 138 amatör spor kulübüne 7 milyon nakdi yardım yapıldı. Törende konuşan yetkililer, sporun önemine vurgu yaparak Kırklareli'ni spor kenti merkezi yapma hedeflerini dile getirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 taraftardan Mahmut Halil Küçükalioğlu için tahliye kararı verildi. Mahkeme, Küçükalioğlu'nun sağlık sorunlarını gösteren rapor üzerine tahliye kararı verdi.
Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Chen Xuyuan, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Chen'in yasadışı faaliyetleri, Çin futboluna ve ülkenin uluslararası futbol itibarına ciddi zararlar verdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Abide Hasan Nuri Öncüler Huzurevi sakinlerinin de katılımıyla Pickleball eğitmen eğitimi düzenlendi. Pickleball, MSKÜ'de öğrencilerin yeni gözdesi haline geldi. Eğitimde Uluslararası Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Asene Erdinç ve Davut Güngör de yer aldı. Muğla'da bir ilk olan bu etkinlikle Pickleball'un tanıtımı ve yaygınlaşması hedefleniyor.
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