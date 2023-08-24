Günlerdir hastanede yatan Erden Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Günlerdir hastanede yatan Erden Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğü ortaya çıktı

Son Güncelleme: 24.08.2023 15:34

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, günlerdir hastanede yatan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un zatürre başlangıcı sebebiyle tedavi gördüğünü yazdı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi web sitesinde yazdığı yazıda Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğünü belirtti.

"HASTANEDEN KAÇARAK MAÇI GALATASARAY ADASI'NDA İZLEDİ"

Fatih Altaylı yazısının ilgili bölümünde, "Erdem Timur Habertürk'teki odamda "Icardi'yi bitirmek üzereyim" dediğinde "Alma. Çok sorunlu bir adama benziyor" dediğim günü hatırlayıp utanıyorum ve kendimi Michael Jordan'ı seçme hakları varken almayan Houston Rockets yöneticilerine benzetiyorum. (Bu arada zatürre başlangıcı teşhisi nedeniyle birkaç gündür Amerikan Hastanesi'nde yatan Erdem Timur dün hastaneden kaçarak maçı Galatasaray Adası'nda izledi)" ifadelerini kullandı.

"ICARDI, GALATASARAY EFSANESİ OLMAYI BAŞARDI"

Icardi'ye övgüler yağdıran Altaylı ayrıca, "Icardi benim hayatımda izlediğim en müthiş santrfor ve aldığı her kuruşu sonuna kadar hak ediyor. İkinci sezonunda bir Galatasaray efsanesi olmayı başardı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda edebileceği bir maçı Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletine çeviren Icardi oldu. Bir imkansız gol, bir akıl almaz asist. Gole çevrilemeyen ama yüzde yüz gollük bir diğer asisti de cabası." dedi.

Galatasaray, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günlerdir hastanede yatan Erden Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Galatasaray tarihinde bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim'in bile yapamadığını yaptı
15:42 Wagner askerleri, Prigojin'in cansız bedenini kesik parmağından teşhis etti
15:34 Günlerdir hastanede yatan Erden Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğü ortaya çıktı
15:21 Alkollü damat kalça dansı yapınca gelin çileden çıktı
15:09 Fuhuş pazarlığında öldürülen doktor, otele farklı bir isimle girmiş
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına düzenleme sinyali: Gereken adımı yıl sonuna kadar atacağız
14:55 MHK'den gelen mektubu kamuoyuyla paylaştılar! Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrarlanması için TFF'ye talepte bulundu
14:49 İngilizlerden bomba iddia! Alkollü içecek kasasındaki patlayıcı Prigojin'in sonu oldu
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefeti kızdıracak sözler: Asıl skandalları ortaya çıkmadı
14:43 Son Dakika: Bakan Şimşek'ten Merkez'in faiz kararına ilk yorum: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 16:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Günlerdir hastanede yatan Erden Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement