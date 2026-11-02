Galatasaray, Stuttgart'ı ağırlayacak; Osimhen bu sezon 10 maçta 10 gol attı - Son Dakika
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Galatasaray, Stuttgart'ı ağırlayacak; Osimhen bu sezon 10 maçta 10 gol attı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Stuttgart'ı konuk edecek. Osimhen bu sezon 10 resmi maçta 10 gol atarken Stuttgart'ta sakatlıkları bulunan Stiller, Sauer ve Vagnoman forma giyemeyecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek.

RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray tam kadro

Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.

Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.

Tüm kulvarlarda 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.

Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.

Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.

Batrakov, performansıyla parlıyor

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı.

Sane ve İlkay, Stuttgart'ı yakından tanıyor

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.

İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.

Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Alman temsilcisinde eksikler

Stuttgart'ta yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Alman orta saha Angelo Stiller, Slovak kanat Leo Sauer ve Alman savunma oyuncusu Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Almanya ekibi, Bundesliga'da 11. sırada

Stuttgart, Bundesliga'nın 8. haftasını 11. sırada tamamladı.

Son olarak Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenen Stuttgart, ligde sezon başından beri 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayarak 9 puana ulaştı.

Almanya ekibi, geride kalan 8 maçta 14 kez rakip ağları sarsarken, 15 gol yedi.

Stuttgart, en az gol yiyen ekipler arasında

Almanya ekibi Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

İlk 3 maçta kalesinde 2 gol gören Stuttgart, bu alanda İngiltere ekibi Arsenal ve Hollanda temsilcisi PSV ile zirveyi paylaşıyor.

Alman ekibinin oyuncusu Demirovic, en golcüler arasında

Stuttgart'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.

Organizasyonun ilk 3 maçında 4 kez ağları sarsan Demirovic, bu alanda dörder gol atan Bayern Münihli Harry Kane, Manchester Cityli Erling Haaland, Borussia Dortmundlu Serhou Guirassy, Sporting oyuncusu Luis Suarez ve Club Brugge'ün futbolcusu Nicolo Tresoldi ile zirveyi paylaşıyor.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayStuttgartSporSon Dakika

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