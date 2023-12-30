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Galatasaray, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden ayrıldı

Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcular ve başkan Dursun Özbek de takımla birlikte otelden ayrıldı. Taraftarlar ise kafilenin konakladığı otele gelerek oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray'ın gece yarısı kalkacak uçakla Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Galatasaray, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden ayrıldı
30.12.2023 - 00:05,
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Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmanın ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta saat 20.45'te oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden havalimanına doğru hareket etti. 3 Ocak Çarşamba gününe kadar izinli olan Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk oğlu Ali Yiğit ile; futbolcular Fernando Muslera, Mauro Icardi gibi isimlerin ailesiyle özel araçla otelden ayrıldığı gözlendi. Ayrıca başkan Dursun Özbek de takımla birlikte otelden ayrıldı.

Öte yandan bir grup taraftar da kafilenin konakladığı otele geldi. Taraftarlar oyunculara sevgi gösterisinde bulunurken, bir süre "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılıların gece yarısı kalkacak uçakla Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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