Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek

15.05.2022 09:21
Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi.

Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin 18. haftasında Adana'da yapılan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui, Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlığı atlatan Marcao ise teknik direktör Domenec Torrent'in görev vermesi durumunda mücadele edebilecek.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de yarın kart görmeleri durumunda 38. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Ligde son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi.

Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:27 İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
07:31 Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 09:28:24. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement