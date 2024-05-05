Galatasaray, Süper Lig'de puan rekorunu kırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Süper Lig'de puan rekorunu kırdı

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 yenerek Süper Lig'de puanını 96'ya çıkardı ve lig tarihinde en fazla puan toplama rekorunu kırdı. Bu sonuçla Cimbom, Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda elde ettiği 93 puanlık rekorunu geride bıraktı.

05.05.2024 21:03
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Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Süper Lig'de puanını 96'ya çıkardı ve lig tarihinde en fazla puan toplama rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşılaştığı Sivasspor'u 6-1'lik skorla yenerek puan rekoru kırdı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96'ye çıkardı. Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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