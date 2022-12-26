Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Galatasaray'ın, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendiği maçın 66. dakikasında sakatlanan ve stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, "Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Tedavisine hemen başlanan genç futbolcunun sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor. 19 yaşındaki yıldız, 8 Ocak'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a genç futbolcusundan kötü haber: Kazımcan Karataş, 1 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika