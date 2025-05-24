Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte puanını 92 yaparak Süper Lig tarihine geçerek rekor kırdı. Geçtiğimiz sezon 102 puan toplayarak Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Cimbom, bu sezonda da bitime 1 hafta kala 92 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar böylece, Süper Lig tarihinde üst üste iki sezon 90+ puana ulaşan tek takım oldu.

GELECEK HAFTA RAKİP RAMS BAŞAKŞEHİR

Sarı-kırmızılılar, ligin son maçında kendi sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un ekibi bu maçtan da 3 puanla ayrılması halinde sezonu 95 puanla şampiyon tamamlayacak.