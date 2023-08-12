Galatasaray Takım Otobüsü Erden Timur'u Unuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Takım Otobüsü Erden Timur'u Unuttu

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:05

Süper Lig'in ilk haftasında Kayseri'de oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi, Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu. Taraftarların yoğun ilgisi olan Timur, otobüsü kaçırmaktan son anda kurtuldu. Otobüsün gittiğini fark eden Timur, canlı yayın esnasında otobüsü yakalamak için koştu. Timur'un bu anları gündem oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Kayseri'de oynanacak olan Kayserispor- Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

ERDEN TİMUR'U UNUTTULAR

Taraftarların yoğun ilgisi olan Erden Timur fotoğraf ricalarını kırmadı. Bu esnada dalgınlık yaşayan Timur, az kalsın otobüsü kaçırıyordu.

PEŞİNDEN KOŞTU

Otobüsün gittiğini fark eden Timur, canlı yayın esnasında koşmaya başladı ve otobüsü yakaladı. Timur'un o anları gündemoldu.

İşte Erden Timur'a yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
YORUMLAR
500

Erden Timur, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Takım Otobüsü Erden Timur'u Unuttu - Son Dakika


Son Dakika
21:38 Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da
21:36 Ronaldo, Jesus'u üzdü! Arap Kulüpler Şampiyonasında en büyük Al-Nassr
21:32 Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:30 Ronaldo, Jesus'u üzdü! Arap Kulüpler Şampiyonasında en büyük Al-Nassr
21:22 Kırmızılar havada uçuştu! Konya'da kazanan çıkmadı
21:17 Kırmızılar havada uçuştu! Konya'da kazanan çıkmadı
21:04 Galatasaray Takım Otobüsü Erden Timur'u Unuttu
21:03 Beşiktaş'ta tarihi yalıdaki çökme anı kamerada
21:00 Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
21:01 Beşiktaş'ta genç stajyer mimarı hayattan koparan tarihi binanın çökme anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 22:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Takım Otobüsü Erden Timur'u Unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement