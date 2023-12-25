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Galatasaray'tan Icardi-Djiku pozisyonuna tepki - Son Dakika
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Galatasaray'tan Icardi-Djiku pozisyonuna tepki

Galatasaray, Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşanan Icardi-Djiku pozisyonunu paylaşarak, hedef saptırmanın futbola hiçbir değer katmayacağını belirtti.

Galatasaray\'tan Icardi-Djiku pozisyonuna tepki
25.12.2023 - 21:32,  Güncelleme: 21:35
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Galatasaray, dün oynanan derbide Icardi-Djiku arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu paylaşarak, "Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların forveti Icardi ile sarı-lacivertli defans oyuncusu Djiku arasında yaşanan ikili mücadelesinde Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonu paylaştı. Fenerbahçe'ye tepki gösterilen açıklamada, insanların yanlış yönlendirildiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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