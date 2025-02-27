Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın formasını yaktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın formasını yaktı

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Bir Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın sarı-kırmızılı formasını yaktığı anları sosyal medyada paylaştı. Bu, Drogba'nın eski hocası Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlayan Galatasaray'ın suçlamalarına karşılık olarak Drogba'nın Mourinho'yu savunması sonrasında gerçekleşti. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etmişti.

27.02.2025 13:27  Güncelleme: 13:40
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Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamasının ardından 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Didier Drogba, çarpıcı bir açıklamaya imza atmıştı.

Derbi sonrası basın toplantısında "Maymun gibi zıpladılar" diyen Mourinho'ya eski öğrencisi Drogba'dan destek gelmişti. Fildişi Sahilli oyuncu, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etmişti.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba, yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" demişti.

FORMAYI YAKTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medya üzerinden eski oyuncularına büyük bir tepki gösterdi. Bir sarı-kırmızılı futbolsever ise olayı ileri bir boyuta taşıdı. Galatasaraylı bir taraftar, Drogba'nın formasını yaktığı anları yayınladı.

Galatasaray taraftarı, Didier Drogba\'nın formasını yaktı

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Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın formasını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kaya Türker:
    GS taraftarı üzerine alev alev yanan meşaleyi atarak canına kast eden deplasman tribünü hakkında işlem yapıldı mı? Burada takım önemli değil, insan diye geçinen kişilerin halkın arasında dolaşmasına DEVLETİMİZ izin vermemelidir. 27 1 Yanıtla
  • Kaya Türker:
    metnin ilk halini düzenlemeden göndererek zaten rezil olmuştur, direktifle paylaştığı anlaşıldı. sirk maymun gibi ifadeler böyle algılanır, bunların kullanım amacı bu olmuştur. 20 0 Yanıtla
  • veysel:
    Nasıl insanlarız korkuyorum bu canlılardan . 12 1 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    demeki okadar karaktersiz taraftarlar ne beklersin boşuna yapısaray demiyorlar 3 8 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu iki klubüde ligden atılması gerekli yoksa Türk futbolu düzelmez hatta kapatılmaları gerekli 1 5 Yanıtla
  • A25.semih:
    olan Salo drogba da kim o yaktığın şerefli Galatasaray forması 4 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    senin baban kötü yola düştü, fırıldaklık peşinde 1 1 Yanıtla
  • Dilaver Dursun:
    tabbi feto saraylıların yaratığı yalancı algı ellerinde patladı. nese döner yiyalim maydanoslu 0 0 Yanıtla
  • My Way:
    merhaba 0 0 Yanıtla
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