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Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor - Son Dakika

Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor

01.02.2022 19:41
Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor

Galatasaray taraftarı, Gedson Fernandes transferi için yönetime çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler "Gedson'u getir Elmas" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya gündemine oturdu. Portekizli yıldızın transfer edilmesini isteyen taraftarlar, ancak Gedson'un takıma kazandırılması durumunda Burak Elmas'la aralarında olan buzların eriyeceğini dile getirdi.

Ara transfer döneminde transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, Bafetimbi Gomis ve kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Şilili orta saha Pulgar'ın transferinde de sona gelen sarı-kırmızılılarda taraftarlar, Başkan Burak Elmas'a sosyal medyadan Gedson Fernandes çağrısında bulundu.

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

"GEDSON'U GETİR ELMAS"

Galatasaray taraftarı "Gedson'u getir Elmas" etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Yönetim ve taraftar arasında buzları eritecek transferin Gedson Fernandes olduğunu belirten taraftarlar, Başkan Burak Elmas'ın şartlar ne olursa olsun Portekizli yıldızı takıma kazandırmasını istedi.

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor
Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor
Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor
Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor
Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor
Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor
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Gedson Fernandes, Galatasaray, Burak Elmas, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor - Son Dakika
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