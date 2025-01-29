Galatasaray taraftarını çıldırtan kare - Son Dakika
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Spor

Galatasaray taraftarını çıldırtan kare

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Galatasaray taraftarı, transfer döneminde eksiklere rağmen yavaş hareket eden yönetimden memnun olmadığını belirtti. Galatasaray Sportif A.Ş'de görev yapan İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'nun geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi süslemeli bir pastayla poz vermesine tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada "Pastacılarİstifa" hashtag'i ile yönetimi istifaya çağırdı.

29.01.2025 14:56
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Ligde ve Avrupa da yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer dönemine yönetimin takındığı yavaş tavır tepki çekti.

ŞİMDİYE KADAR SADECE AHMET KUTUCU TRANSFER EDİLDİ

Aslan, kış transfer döneminde şu ana kadar sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer etti. Geçtiğimiz haftadan bu yana sosyal medya üzerinden yönetime büyük bir tepki gösteren Galatasaray taraftarı, yönetimin sadece transferde değil aynı zamanda Bankalar Birliği'nden çıkma konusunda da verdiği sözleri tutmadığını belirtiyor.

"PASTACILAR İSTİFA"

Galatasaray Sportif A.Ş'de görev yapan İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'nun geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi süslemeli bir pastayla poz vermesine tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada "Pastacılarİstifa" hashtag'i ile yönetimi istifaya çağırdı.

O tweetlerden bazıları şöyle;

Galatasaray taraftarını çıldırtan kare
Galatasaray taraftarını çıldırtan kare
Galatasaray taraftarını çıldırtan kare
Galatasaray taraftarını çıldırtan kare
Galatasaray taraftarını çıldırtan kare

İşte o kare;

Galatasaray taraftarını çıldırtan kare
Galatasaray taraftarını çıldırtan kare

İbrahim Hatipoğlu, Sosyal Medya, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını çıldırtan kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Muhammedd:
    Burası Galatasaray başarısızlığa tahammül yok, aynı hataları tekrarlayan kişisel reklamı için bu mevkilerde duran vasıfsızlara asla tahammül yok. Derhal görevi bırakın, İSTİFA ! 72 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sezon başı transferlerimizde etken olan kişiler Gardi ve erden timurdu. Yoksa dursun özbek bu işi beceremiyor. 59 2 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Galatasaray kulübü Fenerbahçeye benzemez muhtacız sana demez değil 10 sene beklemek 1 sene bile beklemez. Yönetim olarak gereken neyse yapın 42 7 Yanıtla
  • abdulrezzak boğazlıkazak:
    sizi o pastanın mumuna oturtmak lazım tiplere bak tiplere 29 5 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    size kıyyak olsun, bizim stoper Mert Çetin taş gibi gidin isteyin. 5 milyon euroya bırakır bizimkiler, gs küçük yöneticileri inşallah pazarlık yaparsa 10 milyon euroya anlaşırız :D:D:D:D:D Fenerbahçe duyup da elinize şey elinizden almadan anlaşalım hemen :) 9 20 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    himmetçiler 4 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yahu neyin tepkisi bu bizim uefa kupamiz var :)) 2 8 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    picardi concikler sana pasta hazırlamış arjantinden gelicer kesip geri git nasılmolsanuçak biletini sana onlar alıyor su satarak bu işler olmaz hocanızda öldü himmette yok parada yok la bileklik satın bileklik 1 9 Yanıtla
  • 19815530:
    fetösaray 2 7 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    başkan kusura bakmada yönetiminden bir bk olmaz. 0 0 Yanıtla
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