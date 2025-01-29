Galatasaray taraftarını çıldırtan kare

Spor

Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Ligde ve Avrupa da yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer dönemine yönetimin takındığı yavaş tavır tepki çekti.

ŞİMDİYE KADAR SADECE AHMET KUTUCU TRANSFER EDİLDİ

Aslan, kış transfer döneminde şu ana kadar sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer etti. Geçtiğimiz haftadan bu yana sosyal medya üzerinden yönetime büyük bir tepki gösteren Galatasaray taraftarı, yönetimin sadece transferde değil aynı zamanda Bankalar Birliği'nden çıkma konusunda da verdiği sözleri tutmadığını belirtiyor.

"PASTACILAR İSTİFA"

Galatasaray Sportif A.Ş'de görev yapan İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'nun geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi süslemeli bir pastayla poz vermesine tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada "Pastacılarİstifa" hashtag'i ile yönetimi istifaya çağırdı.

O tweetlerden bazıları şöyle;

İşte o kare;