Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü
10.03.2026 23:07
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi. Maçın sonunda Osimhen'in kendini yere bıraktığı ve sağlık ekiplerinin oyuncuya tedavi uyguladığı görüldü. Bu durum Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir zafer elde etti.

OSIMHEN'İN MAÇ SONUNDAKİ DURUMU TARAFTARI KORKUTTU

Sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalarken, maçın sonunda Victor Osimhen'in kameralara yansıyan görüntüsü taraftarları korkuttu.

SAHADAN YAVAŞ ADIMLARLA AYRILDI

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın son düdüğü çalar çalmaz kendisini yere bıraktı. Osimhen, tedavi görmesinin ardından yavaş adımlarla sahadan ayrıldı. Nijeryalı golcünün bu durumu 18 Mart'taki Anfield deplasmanı öncesi sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

  • aslan145314532121 aslan145314532121:
    Türkiye’nin tek büyük takimi Galatasaray 12 7 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    niye korkacahiz la ne oldu amma buyuttunuz 1 1 Yanıtla
