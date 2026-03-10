Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir zafer elde etti.

OSIMHEN'İN MAÇ SONUNDAKİ DURUMU TARAFTARI KORKUTTU

Sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalarken, maçın sonunda Victor Osimhen'in kameralara yansıyan görüntüsü taraftarları korkuttu.

SAHADAN YAVAŞ ADIMLARLA AYRILDI

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın son düdüğü çalar çalmaz kendisini yere bıraktı. Osimhen, tedavi görmesinin ardından yavaş adımlarla sahadan ayrıldı. Nijeryalı golcünün bu durumu 18 Mart'taki Anfield deplasmanı öncesi sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.