Galatasaray Taraftarları Alkmaar\'da

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maç için AFAS Stadı'na gitti.
Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti.
Taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, AFAS Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.
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