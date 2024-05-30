Galatasaray Taraftarları Batman'ın Gercüş İlçesinde Dev Bayrak Astı - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarları Batman'ın Gercüş İlçesinde Dev Bayrak Astı

Galatasaray Taraftarları Batman\'ın Gercüş İlçesinde Dev Bayrak Astı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Galatasaray taraftarları, ilçeye sığdıramadıkları 500 metrekarelik bayrağı tepeye astı. Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar kutlamalara devam ediyor. Bir grup Galatasaray taraftarı, hazırladıkları 500 metrekarelik bayrakla şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ilçede bayrağı asacakları yer bulmayınca dev bayrağı ilçenin en yüksek bölgesi olan bayrak tepesine astı.

30.05.2024 10:32
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Batman'ın Gercüş ilçesinde Galatasaray taraftarları, ilçeye sığdıramadıkları 500 metrekarelik bayrağı tepeye astı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar kutlamalara devam ediyor. Batman'ın Gercüş ilçesi de kutlama yapılan adreslerden biriydi. Bir grup Galatasaray taraftarı, hazırladıkları 500 metrekarelik bayrakla şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ilçede bayrağı asacakları yer bulmayınca dev bayrağı ilçenin en yüksek bölgesi olan bayrak tepesine astı.

Galatasaraylı taraftarlardan Süleyman Öner, tüm futbolculara, yönetime ve taraftarlara teşekkür ettiğini söyledi. Çok mutlu olduklarını belirten Öner, "İnşallah seneye de şampiyon olup 5. yıldızımızı da takacağız. Bayrağı buraya asmamızın tek bir sebebi var. İlçeye sığmaması, ilçede yer bulamıyoruz. Bayrağı asa asa buranın ismi de değişti, bayrak tepe oldu. Herkes burayı bayrak tepe olarak biliyor. Bayrağımızın uzunluğu 50 metre, genişliği ise 10 metre yani 500 metrekaredir" dedi.

Galatasaraylı taraftarlardan Murat Şahin ise, "İlçemiz küçük, sevdamız büyük. Her sene olduğu gibi şampiyonluklarımızda buraya getiriyoruz. Geçen sene Erden Timur'dan büyük bir bayrak istedik, herhalde bizim haberimizi görmedi. Armalı, güzel ve büyük bir bayrak göndermesini rica ediyoruz. Şu anki bayrağımızın üstünde arma yok. Sizden büyük bir bayrak istiyoruz. Gercüşlü taraftarlar olarak şimdiden size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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