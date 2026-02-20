Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış - Son Dakika
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

20.02.2026 15:19
Galatasaray'ın Juventus maçında futbolcularla sahaya çıkan çocukların tamamının Darüşşafaka öğrencisi olduğu ortaya çıktı ve kulübün sosyal sorumluluk hamlesi takdir topladı.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada sahaya futbolcularla birlikte çıkan çocuklarla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SAHAYA DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERİ ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarıyla birlikte seremoniye çıkan çocukların tamamının Darüşşafaka öğrencisi olduğu öğrenildi. Eğitimde fırsat eşitliği için faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti'nin öğrencilerinin bu özel gecede yer alması, sosyal sorumluluk açısından anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi. Galatasaray'ın bu jesti, hem taraftarlar hem de kamuoyu tarafından takdir topladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Bahis baronlarının çocukları da çıkmıştı onu haber vermek istedim. 8 13 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    franksaray bunu kabul etmez. adamlar yatakta yakalansa inkar ediyorlar 10 15
    Galatasaray10 Galatasaray10:
    üff yaniyor demi arka taraflariniz kanatlilar sizi. sıkmayın caninizi,hepinizi üst üste koya koya sevecegiz bebeler. 13 5
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    bizde bir asırdan fazladır üst üste koyuyoruz her kulvarda. babana sor iyi bilir 8 7
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
