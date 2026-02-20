Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada sahaya futbolcularla birlikte çıkan çocuklarla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarıyla birlikte seremoniye çıkan çocukların tamamının Darüşşafaka öğrencisi olduğu öğrenildi. Eğitimde fırsat eşitliği için faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti'nin öğrencilerinin bu özel gecede yer alması, sosyal sorumluluk açısından anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi. Galatasaray'ın bu jesti, hem taraftarlar hem de kamuoyu tarafından takdir topladı.
