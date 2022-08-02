Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti

02.08.2022 15:39

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği futbolcusu Aytaç Kara ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" denildi.

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadro düşünülmeyen futbolcularla yol ayrılığına gidiyor.

AYTAÇ KARA İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, Fatih Terim döneminde takıma kazandırılan ve orta sahada görev yapan Aytaç Kara ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi

GÖZTEPE'YE KİRALANMIŞTI

Gectiğimiz sezon devre arasında Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, hem Galatasaray hem de Göztepe formasıyla olmak üzere 20 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, Göztepe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Kasımpaşa, Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Altay bulunuyor.

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Son Dakika Spor Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti - Son Dakika


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