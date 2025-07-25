Galatasaray Tek İdmanla Hazırlık Yapıyor

Galatasaray, sezon hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Galatasaray, Fransa'nın Strasbourg takımıyla yarın saat 21.00'de Rams Park'ta hazırlık maçında karşılaşacak.
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