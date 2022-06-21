Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi resmen sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Katalan hoca ve ekibinin sözleşmesini feshetti.

TEKNİK EKİBİN HEPSİ GİTTİ

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MAĞLUBİYETİ GALİBİYETİNDEN ÇOK

Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından İspanyol çalıştırıcı, 14 Ocak 2022 tarihinde sarı-kırmızılıların başına geçti. 158 gün görevde kalan Domenec Torrent, bu sürede 18 Süper Lig, 2 de UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.