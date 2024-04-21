Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İlerleyen haftaları düşünerek son bölümde Icardi'yi oyundan aldığı belirten Buruk, Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz" dedi.

21.04.2024 22:36
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

"OYUNA GİRMEDİĞİ İÇİN ÜZÜLEN OYUNCULAR OLUYOR"

Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Okan Buruk, "Sona doğru gittikçe maçlar zorlaşıyor. Bizim için ve rakiplerimiz için çok zor oluyor. Ligin iyi takımlarından Adana Demirspor'la oynayacağız. Ligdeki her takımın kendi hikayesi var. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuna girmediği için üzülen oyuncularımız oluyor ama hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Taraftarımız yine muhteşemdi. İç saha performansımızın nedeni taraftarımızın verdiği destek" dedi.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Bu sene ve gelecek sezon da şampiyon olmak istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Hep kazanmak için çıkıyoruz, kazanmak zorundayız. Son 2 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki çekişmesi, puan ortalaması, rekorları kırdırtıyor. Biz de hep kazanmak zorundayız. İç saha maçlarımız ve kazandıklarımıza bakınca rekorlar geliyor. Hiçbirini düşünerek yapmıyoruz. Sadece maçları kazanmaya çalışıyoruz. Puan durumunda önde olmak istiyoruz. Tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs yaklaştı. Mayıslar bizimdir, kafamızdaki hayalimizdeki oyuncularımızla yaşadığımız şey... Ben de bu takımın başında olduğum için adım geçiyor. Biz Galatasaray olarak başarının içerisindeyiz. Önemli olan tabii ki şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz

"FENERBAHÇE İLE ARAMIZDAKİ AVERAJ FARKINI KAPATMAK İSTİYORUZ"

Mauro Icardi ve Dries Mertens'in takım için önemine vurgu yapan Buruk, "Çok önemli oyuncular, saha içi ve saha dışı bizi çok iyi desteklediler. Mertens'i bütün Futbol severler seviyor. Ligde marka değeri getirdi. Bugün Icardi'nin hafta içinden ayağında bir ağrı vardı. Ona teşekkür etmek gerekiyor. Galatasaray taraftarının sevgisini hak ediyor. Son 10 dakika çıkarmamın sebebi de belki depar atar bir şey olur, cuma gününe saklamak istiyoruz. Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Recep Yaşakan: Türkiye'nin en iyi teknik direktörü Okan buruk 2 imparator geliyor Galatasaray hep ilklerin takımıdır hem başarı hem teknik direktörü olarak 2 2 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Ankaragücü ile maç ayarların ,avarajınız düzelir..:)) 0 0 Yanıtla
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