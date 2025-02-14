Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum' - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: \'Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum\'

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, kötü bir oyun sergilediklerini ancak bir sonraki maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

14.02.2025 01:47  Güncelleme: 02:01
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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Moralimiz bozuldu ama çok çabuk şekilde kafamızı kaldırıp, bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Hem Türkiye için hem Avrupa'daki rövanş için hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Bu bizim için kötü bir gündü, kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray gibi bir takımın yapmaması gereken bir çok şeyi bu maçta yaptıklarını belirten Okan Buruk, "Kötü, zor bir gün. Maç öncesinde düşüncemiz, hayalimiz bu şekilde değildi. Her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu bizim için. Sadece oyunun ikinci yarısında kötü bir penaltıya sebep olduk. Devamında 10 kişi kaldık. Bunlar skorun büyümesini gösterdi. Oyun içinde de çok iyi oynadığımız, iyi işler yaptığımız ve hem iyi savunamadığımız hem de top bizdeyken çok kötü tercihler yaptığımız, Galatasaray seviyesindeki bir takımın yapamayacağı bir çok şeyi yaptık. Rakibimize bazen kendi ayağımızla şanslar verdik. Bu yüzden de ağır bir mağlubiyet aldık. Burada kendi adımıza doğru yaptığımız şeyler oldu mu diye düşünüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Bunun da skor olarak karşılığını aldık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Bize göre daha organize oynadılar. Bizim önemli eksiklerimiz vardı. Kulübeden gelecek çok fazla oyuncumuz yoktu. Bunların hiçbiri bahane değil. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz. Bunu affettirmek için 4 gün sonraki lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. İkinci maç için de bu skoru çevirmek için, burada bugün nasıl kaybettiysek kazanmak için de aynı konsantrasyonla, istekle kendi stadımızda sahada olacağız. Genel olarak bizim için kötü bir gündü. Bunun üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

'BİR DAHA BU KADAR KÖTÜ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

Morallerinin bozulduğunu ancak çok çabuk şekilde toparlanmaları gerektiğini ifade eden Buruk, "Sadece o maç özelinde kalmamak gerekiyor. Hem Avrupa'da hem ligde yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Bir geçiş süreci, en zor maçımız bugündü. Özellikle kadroya yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncular… Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da bu anlamda açıktı. Bu maçta aldığımız mağlubiyet bizi derin bir şekilde yaraladı. Çevirmeye çalışacağız ama özellikle bizim için gelen oyuncular oldu. Avrupa listesine yazdıklarımız oldu, yazamadıklarımız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması, yenilenmesi başlıyor. Oynayacağımız Rizespor maçıyla da yaptığımız transferleri oynatma şansı bulacağız. Cezadan dönen oyuncular, sakatlık sürecinde kadromuza geri dönmesini istediğimiz önemli oyuncular bizle olmaya yavaş yavaş başlayacak. Bizim için en kritik maç buydu. Bu maçı, kadro eksikliğiyle atlatabilseydik bundan sonraki maçlar çok daha kolay ve bizim istediğimiz şekilde olacaktı. Moralimiz bozuldu ama çok çabuk şekilde kafamızı kaldırıp, bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Hem Türkiye için hem Avrupa'daki rövanş için hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Bu bizim için kötü bir gündü, kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum' - Son Dakika

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