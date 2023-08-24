Okan Buruk, Verratti iddialarına İtalyanca cevap verdi: Bizim için çok zor

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası İtalyan televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların PSG'den Marco Verratti ile ilgilendiği iddiaları sorulan Buruk, İtalyanca verdiği cevapta, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor." dedi.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Marco Verratti'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. İtalyan futbolcu, geçen sezon 40 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
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