Okan Buruk, Verratti iddialarına İtalyanca cevap verdi: Bizim için çok zor - Son Dakika

Okan Buruk, Verratti iddialarına İtalyanca cevap verdi: Bizim için çok zor

Son Güncelleme: 24.08.2023 09:57

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi yendiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, İtalyan televizyonuna açıklamalarda bulundu. Verratti ile ilgili iddialar sorulan Buruk, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor" dedi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası İtalyan televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların PSG'den Marco Verratti ile ilgilendiği iddiaları sorulan Buruk, İtalyanca verdiği cevapta, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor." dedi.

"O HARİKA BİR OYUNCU"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Marco Verratti'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. İtalyan futbolcu, geçen sezon 40 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Verratti iddialarına İtalyanca cevap verdi: Bizim için çok zor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk, Verratti iddialarına İtalyanca cevap verdi: Bizim için çok zor - Son Dakika
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