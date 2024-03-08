Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mircea Lucescu\'nun rekorunu egale etti

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.