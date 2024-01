Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha\'nın ayrılmasından yana değiliz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Angelino ayrılacak gibi gözüküyor. Sacha'nın ayrılmasından yana değiliz. Burada oluşacak şartlar, kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz. Onların kararına saygı duyacağız. Öyle bir konu olursa da oraya takviye yapmak isteyeceğiz. Sacha'nın durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Bununla ilgili son kararı yönetimimiz verecek" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Her maçın zor olacağını söylüyoruz. Bu tür maçlara hazırlanmak da biraz daha zor oluyor. Maç öncesi oyuncularımızı iyi hazırladığımızı düşündük. Oyun içerisinde çok fazla ikili mücadeleye girdik. Konsantrasyonumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Rakibimizin dizilişiyle zaman zaman eşleşmelerde sıkıntı yaşadık. Ana sıkıtımız daha çok üretmemiz gerekiyordu. İlk yarı zaman zaman top kayıpları vardı. Öndeki oyuncularımızın ve orta sahadaki oyuncularımızın hücum bölgesine biraz daha katkı vermesi gerekiyordu. İkinci yarı değişikliğe gittik. Kaan ve Barış'ı, Davinson ve Victor'un yerlerini değiştirdik. Icardi'nin girmesi, böyle bir oyuna karşı santrforla oyun daha doğru oluyor. Santrforlu oyunla daha fazla üretmeye çalıştık. 3-1'lik galibiyet bizim için sevindirici ama bu tür oyunlara karşı kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. İlk yarı verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı vermedik. Günün sonunda 3-1'lik galibiyetle bitirdik. Antep'in de buna benzer dizilişi var. Bu maç bir sonraki maça da hazırlık oldu. İstanbulspor ilk yarı iyi direndi. Onları tebrik etmek istiyorum. Geçen hafa hoca değişikliği yaşadılar. Kazanan bir takımız ve kazanmaya devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray taraftarının itici bir güç olduğunu ifade eden Buruk, "İç saha dediğinizde hem bizim performansımız çok önemli takım olarak hem de yapılan atmosfer çok önemli. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün bize de çok güç verdiler, bizi öne doğru ittiler. Kupa maçında bile nerdeyse 30 binli sayılara yaklaştık. Her zaman stadı dolduran, bütün statlarda her zaman birinci olan Galatasaray taraftarının da bizlerin kırdığı rekorlarda çok büyük payı var. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar, içeride, dışarıda. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sezon 11 maç içeride kazandık. Camiamıza, taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"SACHA'NIN DURUMU NET DEĞİL"

Sacha Boey'in ayrılmasına sıcak bakmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Angelino ayrılacak gibi gözüküyor. Sacha'nın ayrılmasından yana değiliz. Burada oluşacak şartlar, kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz. Onların kararına saygı duyacağız. Öyle bir konu olursa da oraya takviye yapmak isteyeceğiz. Bugün orada Kaan'ı ve Barış'ı kullandık. Direkt oynayabilecek oyuncular da almak istiyoruz. Sacha'nın durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuzla ilgilenen kulüp var. Bununla ilgili son kararı yönetimimiz verecek" yorumlarında bulundu.

"İLK DÜŞÜNCEM ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA EN İYİSİNİ YAPABİLMEK"

Mali anlamda kulübü zorlamayacak bir durum oluşursa orta sahaya transfer düşünebileceklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Mali anlamda da kulübümüze yük olmayacak şekilde farklı bir profil çıkarsa orta sahaya transfer düşünebiliriz. Şu andaki düşüncemiz elimizdeki oyuncuları kullanabilmek. Kerem Demirbay, Lucas oynadı. Oyunun devamında Eyüp, Ndombele ve Berkan girdi. Sergio Oliveira gelecek. Bu oyuncularla ilgili herhangi bir gelişme olursa o bölgede bir şey düşünebiliriz. İlk düşüncem elimizdeki oyuncularla en iyisini yapabilmek. Önceliğimiz savunma hattı. Bugün de bunu yaşadık. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var. Kreatif bir oyuncu olursa, geçen sene Zaniolo fırsatı olmuştu. O tür fırsat olursa açık olacağız. Avrupa listesi de var, 2'sine kadar. İlk düşüncem oynadığımız maçları kazanmak" dedi.

"MAÇ MAÇ KARAR VERECEĞİZ"

Zaha ve Icardi'nin çift forvet oynayabileceğini ifade eden Buruk, "Mertens ile de 4-4-2'ye yakın bir şekilde oynuyoruz. Onu da orada ikinci forvet gibi kullanıyoruz. Zaha-Icardi her zaman olabilir. Zaha ve Kerem kanatlarda, Mertnes aynı bölgesinde olabilir. Zaman zaman da Barış'ı ikinci forvet olarak kullandık. Maç maç karar vereceğiz. Çok yoğun fikstüre giriyoruz. Bu ay 4 günde 1 maçlar oynadık. Antep maçı sonrasında Samsunspor maçı var. Bütün opsiyonların üzerinde duracağız" şeklinde konuştu.