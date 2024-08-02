Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Süper Kupa'yı Kazanmak İstiyoruz - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Süper Kupa'yı Kazanmak İstiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanmak istediklerini söyledi. Buruk, geçen sene Süper Kupa'yı kazandıklarını ve bu sene de kupayı müzemize götürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, iki takımın sezon başı olması nedeniyle yüzde 100 hazır olmadıklarını ve oyun kalitesine odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

02.08.2024 15:55
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanmak istediklerini söyleyerek, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene Süper Kupa'yı kazanmıştık. Bu sene de Süper Kupa'yı kazanıp tekrar kupayı müzemize götürmek istiyoruz" dedi.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takım da burada olmayı hak etti. En çok kupa kazanan iki takımın mücadele edecek. Çok anlamlı, değerli bir kupa. Sezon başında olması bu ayrı bir heyecan. Herkes futbolu özledi. Herkesi stada bekliyoruz. Maçın kaliteli geçmesi için biz de saha içerisinde en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Rakibimizin de yeni oyuncuları katıldı. Oynadıkları son maçları analizi ettik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptı. Hocaya da hoş geldin diyorum, hayırlı olsun. Çok kariyerli bir teknik adam. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tekrar müzemize kupa götürmek istiyoruz. Geçen sene Süper Kupa'yı kazanmıştık. Bu sene de Süper Kupa'yı kazanıp tekrar kupayı müzemize götürmek istiyoruz. En önemli sakatlığın olmadığı bir maç olsun" diye konuştu.

İki takımın sezon başı olmasından dolayı yüzde 100 hazır olmadığını söyleyen Buruk, "Yüksek performans beklemek doğru olmaz. Burada kazanmak, kaybetmekten önemli, değerli ama kazanan bu seneyi kazanmayacak, kaybeden bu seneyi kaybetmeyecek. Burada oynayabileceğimiz oyun, futbol adına neler yapabileceğin üzerinde durmamız gerekiyor. Daha hazır olan oyuncuları tercih edeceğiz. Biz futbol olarak bu sene güzel şeyleri izlettirebileceğimizi göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bu sene daha hazırız"

Geçen seneki kamplara göre bu sezonki kamp döneminin farklılarının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü şöyle cevap verdi:

"Bu yaz dönem daha çok oyuncu ile kamp yaptık. Takımımızda daha az değişim var. Sadece milli oyuncular ikinci kampta bizimle birlikte oldu. Beraber hazırlandık. Hazırlık dönemi zaten adı üstünde hazırlık dönemi. Hazırlık maçlarını hiçbir sonuç düşünmeden oynuyoruz. İlk defa bu hafta maç hafta yapıyoruz. Önceki senelere göre daha şanslıyız. Daha hazır şekilde oyuncularımız. Geçen sene 4-5 oyuncu kamp bittikten sonra katılmıştık. Bu sene daha hazırız, daha fazla birlikte çalışma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin penaltılara gitmesi durumunda hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "İki takım uzatmalara gitmesini istemez. Olursa da buna adapte olacağız. İki takım da 90 dakikada bitirmek isteyecektir. Oyuncularımız penaltı çalışmaları yapıyor. Geçen seneden beri beraber olduğumuz oyuncular, kimin iyi, kimin kötü penaltı attığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa'nın VAR hakemi Türk olmasıyla ilgili gelen soruya ise Buruk, "Biz sadece maça bakıyoruz. VAR hakemi Türk de olsa yabancı da olsa bizim için fark etmiyor. Biz sahaya odaklanacağız. Yeni federasyon seçildi. Sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Kupa'nın yeni formatıyla ilgili olarak ise 50 yaşındaki teknik adam, " İspanya, İtalya bu modeli uyguluyor. Takımların daha hazır olduğu bir dönemde oluyor. Takımlar için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Büyük takım hocalarının üzerinde her zaman baskı vardır"

Büyük takım hocalarının üzerinde her zaman baskı olduğunu ifade eden Okan Buruk, "İsterseniz 5 sene üst üste şampiyon olun, yeni sezon başlarken aynı beklenti olacak. Bu Galatasaray'da daha da fazladır. Galatasaray'da hiçbir zaman bahanelere sığınılmaz ve hep daha fazlasını ister. Baskı bizi dinamik tutuyor ve işimize daha çok odaklanmamızı sağlıyor. Geçen seneki yaşadığımız başarıyı bu sene de devam ettirmek istiyoruz. Kadromuzu koruduk, çok önemli oyuncularımız var. Transfer döneminde üzerimizde çok baskı oldu, bu baskı devam ediyor. Bu da taraftar sayımızla bağlantılı. Bu kadar büyük taraftarınız varsa bu kadar beklentinin olması da normal" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Süper Kupa'yı Kazanmak İstiyoruz - Son Dakika

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